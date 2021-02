I piani di Wwf Travel, dal bio-watching alla barca a vela

09:18

Dai weekend di bio-watching in Italia per la primavera alle crociere di ricerca in barca a vela, fino ai campi estivi per ragazzi: è la programmazione sulla quale punta Wwf Travel per i prossimi mesi.

Si parte, misure anti-Covid permettendo, con una proposta di fine settimana in diverse località italiane con passeggiate nella natura e "trasferimenti e arrivo in hotel con mezzi propri", spiega il direttore Gianluca Mancini.



In estate il focus è sulle crociere in barca a vela, con imbarcazione da sei a 10 posti letto e il biologo a bordo: "Le abbiamo fatte anche la scorsa estate e vorremmo riproporle, insieme a una serie di destinazioni all'estero facilmente realizzabili: pensiamo a Finlandia e Norvegia, già proposte la scorsa stagione, alle quali si potrebbero aggiungere Azzorre e Romania".



Tra gli obiettivi rimangono anche i campi estivi per ragazzi residenziali, che nel 2020 avevano riscosso un buon successo anche grazie a protocolli ben definiti sulla parte di accomodation. O. D.