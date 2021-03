Viaggio nel cantiere di Milano Verticale|UNA Esperienze

18:00

L'apertura ufficiale è fissata al 1° maggio e qualche prenotazione è già arrivata: all'interno di Milano Verticale|UNA Esperienze, nuovo gioiello della collezione Esperienza del Gruppo UNA, tutto è quasi pronto.

"Potremmo essere operativi già da aprile - ammette Giovanni Testa, direttore della struttura quattro stelle Superior -: vogliamo dare un segnale di riapertura e coraggio".



Un hotel milanese

Affacciato sui grattacieli di Porta Nuova, all'ombra della torre in costruzione che diventerà sede ufficiale dell'azionista proprietario, ovvero Unipolsai, il nuovo hotel è un omaggio a Milano e al suo stile. Dai materiali utilizzati, "come il ceppo lombardo, la pietra tipica delle corti", al cortile dove si affacciano i balconi delle camere "a ringhiera", dalle installazioni milanesi sulla libreria a vista nella hall al design ispirato a Gio Ponti.



L'obiettivo è far colpo sul traffico business quanto su quello leisure, innestandosi nel quartiere e aprendo le porte alla città. Per questo a maggio oltre all'hotel si inaugura anche il primo dei due poli ristorativi interni sotto la gestione dello chef Enrico Bartolini.



Poi ci sono gli eventi: con un giardino e una terrazza privatizzabili, oltre all'ultimo piano dove hanno sede le quattro penthouse, c'è un centro congressi con sale modulabili e dotazioni per eventi ibridi, "come la parete digital touch". O. D.