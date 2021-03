B&B Hotels, 180 milioni per crescere

16:24

B&B Hotels rafforza la sua posizione finanziaria. Il Gruppo, che attualmente conta oltre 550 strutture tra Europa e Brasile, porta avanti il suo progetto di sviluppo in Europa e su scala globale, ricapitalizzando l’assetto societario con 180 milioni di euro, di cui 100 milioni di debito bancario e 80 milioni in incremento di capitale sociale.

La somma consentirà al Gruppo di proseguire con le acquisizioni di immobili e le costruzioni di nuovi hotel nel corso dei prossimi 5 -10 anni.



“Vorrei ringraziare i nostri investitori e azionisti, in modo particolare il nostro principale azionista Goldman Sachs, che hanno prontamente risposto alla nostra richiesta di incremento di capitale – dichiara in una nota Fabrice Collet, presidente e ceo di B&B Hotels Group -. Ciò dimostra che il settore dell’hôtellerie ha un futuro brillante davanti a sé, nonostante sia stato duramente colpito dalla crisi sanitaria. In B&B Hotels, siamo fermamente convinti che una volta passata la crisi, tutti avranno un solo desiderio: viaggiare. I viaggiatori avranno bisogno di una sistemazione e B&B Hotels sarà lì, pronta ad accoglierli ai più elevati standard qualitativi e di igiene, con protocolli certificati per ogni Paese”.



Per quest’anno, il Gruppo prevede l’apertura di almeno 70 strutture, di queste diverse dovrebbero essere inaugurate già entro l’estate.