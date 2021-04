Ergo Assicurazione Viaggi lavora sulle polizze per gli albergatori

12:17

Crescono in casa Ergo Assicurazione Viaggi le richieste da parte di strutture alberghiere per le polizze assicurative dedicate a clienti finali. Numerose strutture alberghiere hanno optato, infatti, per offrire, contestualmente alla prenotazione, le polizze Stornohotel e Annullamento/Interruzione Viaggio.

Emergono quindi due necessità: da parte di chi prenota, della certezza di essere tutelati in caso di cambi di programmi improvvisi o eventi legati a Covid-19; da parte dell’albergatore, di uno strumento in più per finalizzare le prenotazioni, anche con molto anticipo.



“Per noi di Ergo è importante intercettare un mercato come quello alberghiero italiano, che è, sì frammentato, ma molto grande in termini numerici e, soprattutto, che ha una stagionalità molto lunga – dice Dario Giovara (nella foto), direttore generale Ergo Assicurazione Viaggi -. Anche la tecnologia svolge un ruolo fondamentale: le nostre polizze dovranno necessariamente integrarsi con i software gestionali degli alberghi, affinché il lavoro diventi per tutti più agevole e remunerativo”.



Davanti a uno scenario così incerto, l’albergatore trova infatti nelle polizze assicurative uno strumento su cui far leva per finalizzare la prenotazione, fornendo garanzia e sicurezza al cliente. E i margini sono molto ampi: ad oggi solo il 10/15% dei clienti stipula di sua iniziativa un’assicurazione di viaggio, ma la tendenza vede numeri in deciso aumento, anche perché l’incertezza derivante dalla pandemia continua ad essere un ostacolo importante alle prenotazioni, anche quelle alberghiere.



“L'Italia è un mercato particolare, sottoassicurato e per mentalità poco incline all'assicurazione, che quindi offre grandi margini di crescita conclude Giovara -. Le persone, dopo la pandemia, hanno compreso la necessità di assicurarsi, anche quando si tratta di viaggi domestici, non solo internazionali”.