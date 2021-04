Blu Hotels rinnova la gestione del Grand Hotel Misurina

15:28

Blu Hotels getta le basi per prepararsi al meglio alle Olimpiadi invernali del 2026 rinnovando con il Gruppo Bulgarella il contratto di gestione per il Grand Hotel Misurina, che in questo modo continuerà a tenere per i prossimi nove anni e sul quale investirà importanti risorse per un forte restyling, dall’impiantistica fino all’ampiamento della sala ristorante.

“La partnership con Blu Hotels - sostiene Ray Lo Faso, direttore generale del settore alberghiero del Gruppo Bulgarella - è stata fortemente voluta da entrambe le parti, visti gli ottimi risultati degli ultimi anni. Siamo pienamente soddisfatti delle performance che l’hotel ha avuto fino ad oggi con la gestione di Blu Hotels e siamo certi che l’azienda saprà sfruttare al meglio l’opportunità data dalle Olimpiadi che si svolgeranno a Cortina nel 2026”.



A tu per tu con le Dolomiti

La struttura, a un’altitudine di 1.754 metri, si trova nelle Dolomiti e si affaccia sulle rive del Lago di Misurina su cui si specchiano le Tre Cime di Lavaredo. In estate gli ospiti possono scegliere tra passeggiate, trekking e mountain bike, mentre d'inverno possono praticare numerosi sport invernali. “Gli importanti interventi di restyling, che stiamo portando avanti in accordo con la proprietà - spiega Nicola Risatti, presidente Blu Hotels - sono la testimonianza della nostra volontà di continuare a scommettere e investire su questa straordinaria struttura, per regalare ai nostri ospiti sempre nuove emozioni, nel segno dell’eccellenza dei nostri servizi”.