Audizione sul Decreto Sostegni, le richieste di Federalberghi

12:44

Le Commissioni V e VI del Senato della Repubblica hanno svolto l’audizione di Federalberghi sul decreto sostegni.

Pubblicità

"Il nostro intervento - si legge su Hotelmag - si è aperto con l’illustrazione dell’impatto devastante che l’emergenza epidemiologica ha prodotto sull’economia del turismo, per poi passare all’illustrazione di un articolato insieme di misure che Federalberghi chiede di attivare, sia modificando il decreto “sostegni” sia con i prossimi provvedimenti che il Governo e il Parlamento si accingono a adottare".



Tra le richieste, si segnalano quelle concernenti l’aggiornamento delle regole che disciplinano gli spostamenti “covid free”, i sostegni economici alle imprese, la riduzione dei costi fissi (ad esempio, in materia di IMU e di locazioni), la moratoria sui finanziamenti, la concessione di credito a lungo termine e gli incentivi per le imprese che richiamano il personale in servizio.



"L’occasione è stata altresì utile per portare nuovamente all’attenzione del Senato la petizione approvata dall’Assemblea di Federalberghi, che contiene le nostre richieste a tutela delle imprese e dei lavoratori del turismo".