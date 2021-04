08:02

Un investimento da 35 milioni di euro concentrato sulla Toscana è quello messo in campo dal gruppo Bulgarella, che per il 2021 e 2022 ha in programma 3 aperture fra le quali l’Hotel Cube a Firenze, che promette di trasformarsi in un’icona dell’ospitalità cittadina.

L’hotel, infatti, prevede 94 camere e spazi meeting e avrà un’impronta futurista, pechè vuole richiamare il cubo di Rubik. Accanto al Cube, Bulgarella ha in Toscana due progetti già cantierati, il Bristol di Viareggio di 90 camere e l’Hotel Granduca a San Giuliano Terme (200 camere), in apertura il prossimo anno.



Il gruppo dal 2015 ha deciso di trasferire la gestione alberghiera a terzi, tenendo per sé solo due piccole strutture, il Room of Andrea di Trapani e il resort Venere di Erice in Val d’Erice, sulle 26 di cui dispone e che diventeranno 30 entro il 2023.



Il modello di sviluppo futuro del gruppo prevede di continuare a investire e a credere nelle opere di recupero di immobili di qualità, convertendoli in strutture ricettive. Tra gli interventi di restyling su strutture storiche c’è quello che riguarda il Monasteri Golf Resort di Siracusa (40 milioni di investimento), un 5 stelle di 102 camere con centro benessere e campo da golf a 18 buche, ex masseria fortificata dell’800, e che ha attirato il gruppo Radisson che dal 2021 si occuperà della gestione.



Bulgarella punta anche sul modello ibrido come nel progetto di ristrutturazione del Tower Plaza a Pisa, che avrà una parte alberghiera in formula 5 stelle con 110 camere e un’area residenziale con una trentina di appartamenti.