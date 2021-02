La Toscana si riorganizza: il rilancio con 52 linee di prodotto

11:23

Un investimento da 6,3 milioni di euro e "sette mini campagne" per rilanciare vecchie certezze come le città d'arte, il mare e gli eventi culturali. Ma anche "prodotti innovativi" come il new wellness, il viaggio inteso come disconnessione dalla vita frenetica o i soggiorni lunghi legati allo smart working. Punta alla riorganizzazione dell'offerta il piano della Toscana illustrato da Francesco Palumbo, direttore di Toscana Promozione Turistica.



