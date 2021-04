A Roma il 14 e 15 maggio la 71esima Assemblea nazionale di Federalberghi

12:37

La 71esima Assemblea nazionale di Federalberghi si svolgerà a Roma, il 14 e il 15 maggio 2021.

Nel pomeriggio di venerdì 14 maggio, si legge su HotelMag, sono in programma le assemblee del Comitato Nazionale Giovani Albergatori e di Federalberghi Extra.



L’assemblea dei delegati, che provvederà agli adempimenti statutari, sarà invece convocata per sabato 15 maggio.



In precedenza era stata annunciata Parma quale sede dell’appuntamento annuale del 2021 con gli associati. Ricordiamo, inoltre, che la 70esima Assemblea Federalberghi aveva avuto luogo in presenza alla Fiera di Rimini nell’ambito dell’edizione 2020 di TTG Travel Experience.