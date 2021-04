08:12

Pronto a ricoprire il ruolo di presidente degli albergatori italiani ancora per qualche tempo - "Se lo vogliono i miei, lo vorrò anche io" dice in vista dell'assemblea elettiva di maggio. Nell’intervista pubblicata nell’ultimo numero di TTG Magazine, anche online sulla Digital edition, Bernabò Bocca racconta la lunga battaglia degli albergatori in questo anno di pandemia e le vie d'uscita.

Come stanno gli alberghi italiani dopo un anno e più di pandemia? Ha la sensazione che si possa ancora resistere oppure se non si riparte si muore?

I nostri alberghi sono allo stremo e, con essi, tutto il capitale umano che vi ruota attorno. Diciamo che è come se ci si sentisse spazzati via da un'onda anomala che non ha controllo. Molti stanno resistendo. Mi creda, non c'è albergatore che voglia mollare.



Da tempo chiedete date certe per la ripartenza. Ora emerge quella del 2 giugno: siete pronti? E ci credete, o rischia anche questa di essere una data senza prospettiva?

Nel momento in cui avremo la consapevolezza di date certe, allora sarà possibile fare una sana programmazione. E per questo noi siamo già pronti. Oggi non è più importante che si faccia subito tutto, ma piuttosto che si stabilisca con certezza il giorno delle riaperture.



