Riapre Toscana Resort Castelfalfi: le esperienze tra lusso e natura

Toscana Resort Castelfalfi è pronto per l’estate 2021. Dal 13 maggio l’hotel a 5 stelle e, certificato CasaClima®, tornerà ad accogliere gli ospiti in sicurezza.

Durante il periodo di chiusura invernale, la struttura è stata sottoposta ad alcuni interventi di rinnovamento, mirati all’annessione dell’antica Tabaccaia, ristrutturata in linea con gli standard dell’elegante 5 stelle di recente costruzione, per offrire un’accoglienza più articolata. Con l’integrazione delle 30 camere dell’edificio storico, gli ospiti potranno scegliere tra 151 stanze e suites di diversa tipologia e design.



Food ed esperienze

Per quanto riguarda l’offerta food, dopo l’apertura del ristorante della Country Clubhouse lo scorso 27 aprile, nelle prossime settimane riapriranno in sicurezza anche gli ulteriori 3 ristoranti della tenuta, sotto la guida dell’executive chef Francesco Ferretti e con offerte differenziate. Tutte però rispetteranno la filosofia della cucina Km0 e biologica e della valorizzazione dei prodotti locali e stagionali.



Numerosi poi i servizi a disposizione degli ospiti: dalla Spa di 1.000 mq con piscine all’interno e all’aperto, alle attività en plein air.



Diverse le attività rigeneranti e immersive offerte, come lezioni di yoga e pilates sulla terrazza panoramica, corsi di respirazione consapevole e passeggiate tra i vigneti della Tenuta e i boschi del Carfalo.



Per chi ricerca privacy, è possibile soggiornare presso una delle ville del Luxury Rental, situate in prossimità del Golf Club Castelfalfi.



Quest’anno sarà inoltre possibile adottare un alveare con la nuova ‘Bee Experience’. Con la guida di un apicoltore esperto sarà possibile scoprire i segreti delle api.