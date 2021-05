Swadeshi Hotels cresce: Vallelunga nuovo sales manager

12:24

Puglia e Piemonte entrano nel mirino di Swadeshi Hotels, la catena alberghiera italiana che, con nove strutture a 4 stelle, si sta facendo spazio nel panorama della ricettività della Penisola investendo sia in new entry, sia in riqualificazione delle unità in portfolio.

Il gruppo, che presidia già Sardegna, Trentino, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Friuli, ha visto l’ingresso di Ferdinando Vallelunga in qualità di sales manager. “Lavoro nel settore del turismo da 27 anni - spiega -: ho iniziato come agente di viaggi, per poi passare ai tour operator e alle catene alberghiere di lusso”.



Vallelunga opererà con il direttore commerciale Denisa Doru e sarà affiancato da nuovo staff tutto al femminile, composto da Loredana Campanile, Marika Cangianiello e Cinzia Congedo. “Tutte le mie esperienze lavorative, da quelle in piccole realtà fino alle grandi catene - spiega - mi hanno insegnato quanto sia importante essere trasparenti e capire sempre cosa vuole il cliente, per adattarsi alle esigenze e alle sue necessità”.



Il processo di riqualificazione

Proseguono, intanto, gli interventi di restyling e potenziamento dei servizi, con particolare attenzione alla sfera del fitness e del welness. “Il gruppo Swadeshi si è adattato alle nuove esigenze dei clienti - spiega l’ad Rubina Peluso - migliorando la flessibilità temporale nelle prenotazioni e nelle cancellazioni e adattandosi alle richieste dettate dal momento storico che stiamo vivendo, ad esempio migliorando l’area dedicata agli smart worker. In quest’ottica diamo il benvenuto al nuovo sales manager, convinti che potrà dare un importante contributo in questa nuova importante fase di ripresa”.