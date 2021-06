Wyndham Hotels si espande in Italia in partnership con Smy Hotels

11:03

Wyndham Hotels & Resorts e Smy Hotels hanno annunciato un accordo per 20 nuovi hotel in Spagna, Portogallo e Italia nei prossimi 10 anni puntando su una serie di località strategiche.

Smy Hotels possiede oggi una collezione internazionale di alberghi, 6 dei quali in Italia e l'obiettivo è quello di espandersi già durante il 2021, consolidando la propria posizione nel Mediterraneo e attraendo i piccoli proprietari di strutture ricettive nelle città e sulle coste di Paesi come l'Italia e la Spagna.



Questa partnership determinerà un'accelerazione anche per Wyndham attraverso i suoi diversi brand e sostenendo la crescita del proprio marchio TRYP by Wyndham in alcune destinazione chiave. Il fulcro della collaborazione delle due aziende sarà l'espansione della Trademark Collection by Wyndham in Europa insieme alle aperture di Bruxelles e Budapest.



"Smy Hotels si è costruito una forte reputazione nello sviluppo di proprietà di alto livello in alcune delle destinazioni più interessanti del Mediterraneo - ha commentato Christian Michel, vicepresident development Europe di Wyndham Hotels & Resorts -. La loro conoscenza del mercato e la loro esperienza nel segmento leisure completano alla perfezione i nostri obiettivi".

Gaia Guarino