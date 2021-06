Trentino, Federalberghi fa squadra con WomenAtBusiness per le donne nel turismo

13:27

In vista della prossima stagione estiva, per far fronte all’emergenza che sta investendo il settore alberghiero, specialmente quello montano, ovvero la scarsità di risorse umane, Asat/Federalberghi Trentino ha deciso di esplorare nuove frontiere. Tra le più recenti c’è la collaborazione con la piattaforma online WomenAtBusiness – Wab, con cui l’Associazione Albergatori della Provincia di Trento ha chiuso un accordo quadro.

Il portale va oltre la mera raccolta di curriculum, in quanto si tratta di una community con la missione di mettere al centro del mondo del lavoro le donne (Manifesto Wab Together), seguendo i principi di accessibilità, inclusione e sostenibilità sociale in chiave innovativa, contribuendo quindi al perseguimento del quinto obiettivo dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per un futuro più sostenibile, anche grazie all’aumento dell’occupazione femminile e quindi alla parità di genere. Protagonista del progetto è... (continua su HotelMag)