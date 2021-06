Confindustria Alberghi si allea con Carpisa per l’operazione ‘Vacanza italiana’

15:09

Si moltiplicano le operazioni di co-marketing tra gli attori del turismo italiano e i grandi marchi per incentivare i viaggi. L’ultima iniziativa porta la firma di Confindustria Alberghi insieme ai marchi Carpisa e Go Carpisa con un progetto tutto italiano.

“I due brand, in collaborazione con Confindustria Alberghi , hanno infatti ideato l’iniziativa ‘Vacanza Italiana’ – si legge in una nota congiunta -: dal 3 giugno al 30 agosto, a fronte di una spesa minima di 20 euro perfezionata presso i negozi a marchio Carpisa e Go Carpisa, verrà consegnato al cliente un buono sconto, per un massimo di 100 euro, utilizzabile per una permanenza minima di 3 notti presso una delle strutture alberghiere aderenti all’iniziativa”.



Il buono sconto potrà essere presentato direttamente nella struttura prescelta e potrà essere utilizzabile fino al 30 settembre di quest’anno.