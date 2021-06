Riapre il Grand Hotel des Iles Borromées nel segno del lusso contemporaneo

13:27

Un lungo rinvio forzato, ma una ripartenza vera e propria e in grande stile. E un restyling che lo spinge ancora più in alto nella sfera del lusso contemporaneo. Dopo quasi venti mesi di chiusura il Grand Hotel des Iles Borromées di Stresa entra in una nuova era.

Pubblicità

Il progetto, curato dallo Studio Statilio Ubiali, ha interessato ogni parte della struttura liberty. “La disponibilità di spazi generosi all’interno e all’esterno sarà fondamentale anche per la tranquillità degli ospiti – spiega la spa manager dell’hotel, Elisabetta Grassi -. Inaugureremo anche la nuova spa, con più di 1500 mq di aree attrezzate per il benessere e il wellness: piscine idromassaggio interne e en plein air, sauna, bagno turco... (continua su HotelMag)