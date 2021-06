Rocco Forte: Ottazzi alla direzione dell’Hotel de Russie di Roma

12:54

Giampaolo Ottazzi (nella foto) è il nuovo direttore dell’Hotel de Russie di Roma, una delle strutture più emblematiche del portafoglio italiano di Rocco Forte Hotels.

Ottazzi, che assumerà il nuovo incarico a partire dal 14 luglio, vanta oltre 35 anni di esperienza nell’alta ospitalità in strutture quali il Villa d’Este a Como, l’Hotel Caruso a Ravello e l’Hotel Cipriani di Venezia, che ha diretto negli ultimi 12 anni.



Una competenza, la sua, che lo stesso sir Rocco Forte definisce “straordinaria” e che, aggiunta alla sua abilità nelle relazioni consentirà all’Hotel del Russie, spiega Forte, “di mantenere la salda reputazione a simbolo di eccellenza a Roma, ma anche di guardare alle sfide future con esperienza e personalità”.



Una sfida importante per un hotel che, come sottolinea il nuovo direttore, “da sempre scrive la storia della migliore ospitalità italiana”.