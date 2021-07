di Adriano Lovera

L’estate promette bene, secondo B&B Hotels, catena che si basa su un mix di clientela leisure e business, presente in diverse città a vocazione turistica.

“Guardando alle prenotazioni, Firenze va molto forte, segno che gli italiani la scelgono, per queste vacanze ancora dominate dall’assenza dei turisti di lungo raggio” ha raccontato Valerio Duchini, presidente e ceo di B&B Hotels Italia, che proprio in questi giorni festeggia l’ampliamento dell’albergo di Palermo, con 30 camere in più, tra cui alcuni appartamenti. “Va meno bene Roma, invece” segnala ancora il manager.



Si allungano i tempi di prenotazione

Buoni segnali arrivano dai tempi di prenotazione: “Si sono allungati, il booking arriva anche con due settimane di anticipo, mentre nei mesi scorsi tutto avveniva sotto data. Quanto alle tariffe, sono stabili ma era previsto, non era questa l’estate in cui puntare ad aumentarle. E ormai, sono un must le tariffe con politica di cancellazione iper flessibile”.



B&B Hotels punta molto sul sito proprietario, dove propone tariffe in “disparity rate” rispetto ai grandi portali (in media inferiori del 10%) e con policy di cancellazione più favorevoli.