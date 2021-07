Federalberghi Liguria: Aldo Werdin eletto presidente

13:27

Il consiglio direttivo di Federalberghi Liguria ha rinnovato le cariche sociali. Aldo Werdin è il nuovo presidente. I vicepresidenti sono Gianluca Faziola, Marco Pasini, Andrea Valle e Igor Varnero. Consiglieri: Valerio Beghè, Ezio Formosa, Laura Pagliari e Sandro Tarella. Al presidente uscente, Americo Pilati, è stata ufficializzata la carica di presidente onorario.

Inoltre, è stato invitato a partecipare stabilmente alle riunioni di consiglio direttivo il presidente del Comitato giovani albergatori Federalberghi Liguria, Fabio Raimondo.



Werdin, amministratore delegato dell’Excelsior Palace di Rapallo, presidente di Ugal-Federalberghi Levante e del Collegio dei revisori dei conti nazionale di Federalberghi, è stato nominato per acclamazione. Guiderà Federalberghi Liguria per i prossimi cinque anni. “Ringrazio i colleghi per la fiducia accordatami e garantisco fin da ora il massimo impegno per la soluzione delle problematiche del turismo e del comparto alberghiero della nostra Regione – ha commentato Werdin -. Mai come in questo momento occorre... (continua su HotelMag)