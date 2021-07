10 Keys apre a Milano e rilancia la formula del 'workness'

10:19

Work&Progress, agenzia di consulenza e accompagnamento lavorativo, ha trovato le chiavi per una nuova formula di ospitalità. A settembre apre a Milano '10 Keys', struttura di 10 camere di massimo comfort in via Andrea Maffei 1, che integrando cinque servizi esclusivi sviluppa l’originale concept di 'workness': spazio multifunzionale dove lavoro e benessere coincidono, potendo avvalersi al contempo di un centro medical wellness e danza (Muse), di un ristorante di prima categoria, il Bistruccio, di una galleria d’arte dedicata alla fotografia, così come della consulenza per professionisti.

“Questa nuova formula permette di ottimizzare tempi e costi del soggiorno lavorativo - spiega Sergio Filograna (nella foto), fondatore di Work&Progress - perché evita spostamenti in città alla ricerca di servizi extra soggiorno (fruibili fra l’altro da chi non è ospite), ma non li fa gravare sul pernottamento: viene acquistata una camera executive, superior o suite, con le facilitazioni di un hotel 4 stelle, scorporando le spese dei servizi accessori, in modo tale da adattarsi alla contrazione dei budget aziendali post-Covid. Il lusso diventa cioé modulabile”.



Workness ha già conquistato l’attenzione di professionisti e investitori, tant’è che un nuovo 'Keys' aprirà a breve nei pressi di Lecce, a Spongano, ma progetti sono in fase di finalizzazione anche a Napoli e Varese. Non mancano neppure proposte di adattamento per metropoli come Tokyo.

Alberto Caspani