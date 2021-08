SIA Hospitality Design racconta l’evoluzione dell’hotel

12:06

I professionisti del design, del contract e delle forniture incontrano l’hôtellerie interpretando il nuovo corso dell’ospitalità alberghiera a SIA Hospitality Design. Il ritmo della natura nei materiali e nelle linee, la camera come luogo del benessere fisico, la persona al centro della Spa e lo spazio outdoor come rifugio dallo stress sono gli elementi che racconteranno l’evoluzione dell’hotel contemporaneo nelle quattro mostre della 70esima edizione della manifestazione di Italian Exhibition Group dedicata al design, all’hospitality e all’hôtellerie, che si terrà dal 13 al 15 ottobre, nel quartiere fieristico di Rimini.



SIA Hospitality Design, in contemporanea con TTG Travel Experience e SUN Beach&Outdoor Style, metterà in scena l’innovazione del design per l’hôtellerie, dalla camera, alla spa, all’outdoor.



I protagonisti

Le maggiori firme dell’architettura Made in Italy svilupperanno i loro concept in quattro mostre, tra palette di colori naturali e forme geometriche, materiali innovativi e soluzioni tecnologiche creando ambienti aperti, liberi, accoglienti, che riprenderanno il tema dell’edizione 2021 delle tre manifestazioni ‘Be Confident’.



Attigua alla Design Arena, al Padiglione D3, la Mostra Rooms ospiterà sei mock-up di camere d’albergo riunendo gli architetti più innovativi del design Made in Italy per l’hôtellerie tra suggestioni e idee creative, come la morbidezza delle curve, tratto che caratterizza l’evoluzione delle stanze. Andrea Auletta, Studio Svetti, Contract Lab, Studiopepe., Davidecumini Studio e Vanda Venturi Architetti sono stati scelti da SIA per il loro tratto stilistico distintivo e per la grande expertise nel segmento contract.



Le mostre

La Mostra Outdoor al Padiglione D1 rinsalderà il legame tra design e natura. L’architetto Alessia Galimberti creerà attraverso i colori della natura, che dettano le tendenze della moda e del design, una Tailor Living Room per l’outdoor dove rifugiarsi dallo stress, progettata con materiali ecosostenibili ed innovativi. Un grande spazio esperienziale con prodotti tipicamente connessi al mondo en plein-air.



Hotel in Motion, la mostra a cura degli architetti del gruppo Wellness 7.0, rappresenterà l’evoluzione degli hotel. Una scacchiera di suite, Spa e spazi outdoor per ritrarre le tecnologie e i servizi che gli hotel offrono ai propri clienti: trainer virtuali che seguono l’attività fisica degli ospiti in camera, check-out eseguiti col telefono e servizi predisposti in sinergia con le città. All’interno del Padiglione D2, i visitatori potranno immergersi completamente nella mostra attraverso il visore che consente di visualizzare in 3D le camere d’hotel.



La Mostra Wellness, curata dall’architetto Simone Micheli, riporterà l’uomo al centro del relax e del benessere attraverso le forme della natura, la variazione tonale della luce che diventa materia da modellare e la combinazione di elementi singoli che danno vita ad un centro benessere puro e distintivo.



La mostra Bloom Spa to Reborn (Pad. D4) sarà uno spazio pensato per tranquillizzare l’animo e rilassare il corpo.



Sicurezza

Come per tutte le fiere di IEG, anche al SIA Hospitality Design sarà garantita a espositori e visitatori la massima sicurezza, grazie ad accesso con Green Pass, servizio di Safe Travel, applicazione dei protocolli Safe Business by IEG, AEFI e UFI e delle procedure in materia di sanificazione previste dall’accreditamento del Gruppo al programma internazionale GBAC STAR™.