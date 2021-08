08:02

Sbarca in Italia il brand 25hours, concept di smart-hotel che si concentra sull'individualità, l'autenticità e la personalità e progetta ciascuno dei suoi hotel con designer diversi, utilizzando uno stile unico.

La 25hours Hotel Company è stata fondata nel 2005 da Stephan Gerhard, Ardi Goldman, Christoph Hoffmann e Kai Hollmann e dal 2016 è entrata nella galassia di Accor.



Per il suo sbarco sul suolo italiano, 25hours ha scelto Firenze dove, l’8 settembre, aprirà il 25hours Hotel Piazza San Paolino, nel quartiere di Santa Maria Novella a pochi passi dalla stazione ferroviaria.



L’hotel si trova nel complesso dello storico ‘Monte de' Pegni' ed ha il suo nucleo centrale di 66 camere nell'originario monastero, annesso all’ omonima chiesa di San Paolino a cui si aggiunge una nuova dependance con ulteriori 104 camere con balcone, oltre ad un Garden Loft, piccolo appartamento con giardino privato e piscina. Il risultato è un hotel moderno e cosmopolita con 171 camere.



Cuore dell’albergo la corte centrale, dove si colloca il ristorante San Paolino collocato sotto un'enorme cupola di vetro; nella bella stagione l’area pranzo si espande nel giardino della corte interna.



Il progetto dell'hotel è stato curato dalla star designer Paola Navone e dal suo team e prevede anche un Negroni bar e un negozio ‘Alimentari’, sempre nella corte, dove si troveranno panini, snack ed insalate, un'enoteca in stile tradizionale e una selezione di prodotti locali e specialità per buongustai.



Recuperata anche l’antica Buchetta del vino sul muro del palazzo, dove il pubblico potrà gustare un calice di vino in strada, davanti alla casa, come nel passato.