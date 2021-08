14:12

Gli stranieri stanno timidamente ricominciando a tornare in Italia. A sostenerlo è Marcello Cicalò (nella foto), direttore operativo di Italian Hospitality Collection, gruppo che ha in portfolio cinque strutture in Italia, il Grotta Giusti Thermal Spa Resort, i Fonteverde e Bagni di Pisa in Toscana, il Chia Laguna in Sardegna e Le Massif a Courmayeur in Valle d’Aosta.

Un primo bilancio delle prenotazioni in corso evidenzia un ritorno dei turisti stranieri da diversi mercati e registra segnali positivi di ripresa in luglio, con ottime previsioni finali anche per il mese di agosto.

A Bagni di Pisa il 67% degli ospiti è straniero, in prevalenza francese, svizzero, tedesco, olandese, ma anche americano; a Fonteverde gli stranieri sono il 30%; a Grotta Giusti, recentemente entrato in Autograph Collection Hotels by Marriott International, il 50% degli ospiti stranieri è di provenienza europea e iniziano a tornare russi e ucraini. A Le Massif Courmayeur il 20% proviene dall’estero e al Chia Laguna resort in Sardegna il 30% è formato da stranieri con provenienza soprattutto da Svizzera, Germania, Francia, e ancora americani e nordeuropei.



Non solo turisti esteri, però. Anche gli italiani stanno tornando alla normalità: si registrano numeri importanti soprattutto nei resort termali di Fonteverde e Bagni di Pisa in Toscana, che denotano un’alta occupazione in luglio e agosto.

“Notiamo segnali positivi che ci fanno ben sperare - aggiunge Cicalò -. La recente introduzione del Green pass a partire dal 6 agosto rappresenta un passo avanti per il nostro settore in quanto dovrebbe consentire a chi lo possiede di non doversi sottoporre a periodi di quarantena o a ulteriori tamponi all'arrivo nel luogo di destinazione, dando più tranquillità nel tornare a viaggiare anche dall’estero. Ma è necessario che venga chiarito velocemente il suo utilizzo a livello nazionale ed europeo. Siamo comunque fiduciosi che, una volta chiarite le sue dinamiche e applicazioni, il Green pass potrà rappresentare un lasciapassare per il ritorno alla normalità”.