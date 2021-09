Convention Passepartout: fatturato in crescita per la software house

di Gaia Guarino

10:28

Venti di novità. È questo il titolo della convention della software house Passepartout, che ha organizzato il proprio incontro annuale presso il Resort & SPA Le Dune di Badesi in Sardegna.

I risultati del 2020 e del primo semestre del 2021 raccontano un incremento di fatturato complessivo del 2,5%, numeri che Paolo Franceschini (nella foto), vp di Passepartout definisce incoraggianti nonostante quanto accaduto a causa della pandemia.



Il software Welcome, utilizzato dalle aziende del settore Ho.re.ca. e dunque da numerosi operatori del settore alberghiero, ha portato a casa un +4% di fatturato sul 2020 per arrivare a un +10% al 30 giugno 2021.



Complessivamente, gli utenti che si avvalgono dei prodotti dell'azienda sono oltre 90mila con una customer satisfaction superiore al 90%.



"Il settore cloud e i servizi sono un punto di forza - conclude Franceschini -. L'altissimo gradimento dei nostri clienti ci motiva a concentrarci di più sulla minima percentuale di scontenti per migliorare continuamente i nostri prodotti".