Locare cresce: overfunding e un nuovo accordo con Airbnb

16:27

Continua la scalata di Locare. La startup che risolve i problemi di burocrazia e morosità negli affitti brevi, annuncia l’overfunding della sua terza raccolta su BacktoWork e un nuovo accordo con Airbnb per supportare gli host.

Oggetto dell’intesa con la piattaforma homesharing è, infatti, il servizio Salvaffitto, uno strumento nato per tutelare i proprietari da ogni possibile difficoltà nella riscossione del canone e nella liberazione della proprietà in caso di sfratto. “Locare e Airbnb creeranno in Italia, un progetto pilota sulle locazioni a carattere transitorio – spiega in una nota Andrea Napoli, ceo e co-founder dell’azienda -. Locare è nata proprio con lo scopo di semplificare e rendere più sicure le procedure di affitto, per questo è stata scelta da Airbnb per offrire una maggior tutela ai propri utenti tramite il servizio Salvaffitto.”



“L’accordo con un player di questa portata rappresenta per noi un riconoscimento importante al lavoro che abbiamo fatto finora – continua Napoli -. Ed è un grande orgoglio poterlo comunicare proprio nel mezzo della nostra campagna di equity crowdfunding che ha abbondantemente superato l’obiettivo minimo di 150mila euro, ma continua a raccogliere adesioni”.