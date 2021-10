Airbnb, arrivano le gift card per Natale

19:30

Il Natale è alle porte e sale l'ansia da regalo. A tendere una mano ci pensa Airbnb che lancia le sue Gift Card, soluzioni acquistabili a partire dal 9 novembre sia in formato digitale sulla piattaforma, che in versione cartacea presso i punti vendita Esselunga e le tabaccherie Puntolis.

Non bisogna fare altro che selezionare la grafica, scegliere un importo, aggiungere un messaggio e inviare il dono al destinatario tramite sms o via email.



Il credito può essere utilizzato in qualsiasi momento. "I regali di Natale sono notoriamente causa di stress per alcune persone. Per questo motivo siamo felici di lanciare le Gift Card di Airbnb in Italia, un regalo per le prossime festività che catturerà tutti gli amanti dei viaggi. Le possibilità di prenotazione sono davvero infinite. Speriamo che queste Gift Card possano rendere le prossime feste ancora più speciali, proiettandoci con entusiasmo nel 2022", spiega Giacomo Trovato, country manager di Airbnb Italia.



Livia Fabietti