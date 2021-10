Palermo, a tavola con il Gattopardo nel palazzo Lanza Tomasi

08:47

Dopo il lungo stop dovuto alla pandemia cambiano le esigenze dei viaggiatori, disposti sempre meno ad accontentarsi del mero soggiorno, anche nel caso in cui i servizi siano eccellenti. La proposta di esperienze culturali ed engastronomiche diventa, quindi, parte integrante della vacanza in hotel, come avviene nel caso di un albergo storico di Palermo: Butera 28, con i suoi lussuosi appartamenti nel cuore della città all’interno del Palazzo Lanza Tomasi.

L'ultima dimora di Tomasi di Lampedusa

Pochi sanno che questo fu l’ultimo palazzo in cui abitò Giuseppe Tomasi di Lampedusa che, tra le sue mura, scrisse Il Gattopardo ispirandosi alla vita del principe Giulio Fabrizio Tomasi di Lampedusa. Proprio lui nel 1849 aveva acquistato il palazzo risalente alla fine del Seicento e, in origine, sede di una università religiosa. Fu questa l’ultima dimora dello scrittore fino alla sua morte nel 1957.



Le camere degli appartamenti standard, superior e de luxe si affacciano sulla baia di Palermo, sopra le mura spagnole del XVI secolo, rendendolo - come spiega Harper’s Bazaar - l’ultimo grande edificio abitato della città a ridosso del mare, ma il Palazzo Lanza Tomasi ospita anche la casa museo dedicata allo scrittore con cimeli storici importanti tra cui il manoscritto autografo de Il Gattopardo.



'A Day Cooking with the Duchess'

Tra le esperienze suggerite ai suoi ospiti l’hotel propone ‘A Day Cooking with the Duchess’, una giornata incomagnia della duchessa di Palma, con la quale si potrà andare al mercato per cercare gli ingredienti migliori, in un percorso gastronomico che ha tra le sue tappe anche l’orto biologico sulla terrazza del palazzo. L’obiettivo è preparare il menù siciliano per eccellenza, che sarà consumato anche dagli ospiti nella sala da pranzo e servito da camerieri in guanti bianchi.



Un’esperienza unica e rara, per vivere in prima persona i momenti conviviali della famiglia del Principe Fabrizio Salina, descritti con tanta maestria nel libro.