13:40

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che stanzia le risorse del Pnrr per la riqualificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti termali.

Pubblicità

“Le nostre imprese, stremate dalla pandemia, attendono da mesi la pubblicazione del bando relativo al credito d’imposta per gli investimenti sostenuti nel 2020, che avrebbe dovuto essere pubblicato all’inizio del 2021 – commenta la Federalberghi su Hotelmag -. E, mentre l’attesa prosegue, abbiamo preso atto con sconcerto dei contenuti del decreto di attuazione del Pnrr, che, in zona Cesarini, è stato modificato ‘dirottando’ 100 milioni di euro, che nel 2020 erano stati destinati alla riqualificazione delle aziende alberghiere, degli stabilimenti termali, degli agriturismo e dei campeggi, ora reindirizzati verso il calderone generale”.



“Confidavamo – prosegue Federalberghi – che il decreto di attuazione del Pnrr assegnasse risorse aggiuntive per lo sviluppo del settore, e non che diminuisse gli stanziamenti già assegnati ad alcuni comparti”.