All In Italia Hotels & Resorts, al via la partnership con Wyndham Hotels & Resorts

All In Italia Hotels & Resorts ha stretto un accordo (non esclusivo) con Wyndham Hotels & Resorts per lo sviluppo di 20 nuovi hotel in destinazioni chiave in Italia nei prossimi 10 anni.

La compagnia alberghiera All In Italia gestisce strutture sia leisure che urban, con un buon livello di affidabilità e professionalità nella gestione alberghiera indipendente o brand affiliated. La nuova partnership accelererà ulteriormente l’espansione di una serie di marchi a nome Wyndham, tra i quali Wyndham, Wyndham Grand, Wyndham Garden e Ramada by Wyndham, in destinazioni italiane molto ambite.



Il debutto di questa partnership vedrà l’apertura nel 2022 del primo hotel Wyndham Garden in Italia, con una struttura di nuova costruzione totalmente rinnovata di 94 camere a Firenze.

Wyndham Garden Florence Novoli è di proprietà del Gruppo Bulgarella e sarà gestito da All In Italia, come da accordo non esclusivo con Wyndham Hotels & Resorts.



Christian Michel, vice president development for Europe Wyndham Hotels & Resorts, ha commentato: “La conoscenza del mercato che mostra All In Italia completa alla perfezione i nostri obiettivi di sviluppo per diversi marchi in questa regione, e siamo entusiasti di poter offrire ancora più soluzioni in questo incredibile Paese”.

“Siamo felici di essere stati scelti come primo Wyndhan Garden - ha aggiunto Ray Lo Faso (nella foto), direttore generale del settore alberghiero del Gruppo Bulgarella -. Con un prestigioso marchio internazionale e una società italiana in ascesa e che vuole espandersi, siamo certi che questo rapporto porterà presto nuove partnership”.