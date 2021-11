Gli hotel Attitude, ovvero la scoperta di Mauritius sotto un'altra prospettiva

di Gaia Guarino

09:17

Un gruppo alberghiero dal sapore familiare che si fonda sull’ospitalità mauriziana. È questo il concept di Attitude, brand nato nel 2008 con un business da 240 camere che dopo 13 anni ne conta ben 1200 suddivise in 8 strutture.

“L'obiettivo principale è riportare la cultura di Mauritius nella nostra storia”, spiega Raymond Duvergé, head of sales di Attitude. “Lo staff sono i nostri family members e tutto ruota intorno all’autenticità dell'isola, un modo unico per riscoprire il Paese”.



Gli hotel sono 3 o 4 stelle, quattro proprietà (Coin de Mire, Friday, The Ravenala e Zilma) sono family-friendly mentre quattro (Lagoon, Tropical, Sunrise e Recif) sono adults-only. Si aggiunge poi il Paradise Cave - un adults only 5 stelle - di cui Attitude detiene soltanto la gestione.



“Non vogliamo essere una catena ma un gruppo”, prosegue Duvergé. “Ogni hotel ha una sua personalità, tanto che il logo di ciascuno di essi è stato disegnato da artisti locali per supportare l'economia di Mauritius e i suoi abitanti”.



Una delle peculiarità di Attitude, oltre alla grandissima attenzione alla sostenibilità, sono le esperienze con cui arricchire il soggiorno. Una di queste è per esempio ‘le diner avec les habitants’ ossia una cena tipica a casa di persone dello staff, oppure le lezioni di cucina e così via.