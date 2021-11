Nobu sbarca a Roma, le sue insegne sul Grand Hotel Via Veneto

14:45

Mancava ancora la nostra capitale al novero di aperture internazionali di Nobu Hospitality, il marchio di lusso che porta la firma di Nobu Matsuhisa, Robert De Niro e Meir Teper. Ebbene, ora l’indirizzo romano è diventato una realtà: la prossima estate aprirà Nobu Hotel and Restaurant Roma, che ospiterà al suo interno anche l’unico ristorante targato Nobu nella Capitale.

La struttura nasce dalla partnership tra Carlo Acampora, chairman e ceo di Grand Hotel Via Veneto, e Nobu Hospitality e il progetto prevede la trasformazione della celebre proprietà di Via Veneto in un Nobu Hotel. “Con Nobu - spiega Acampora - condividiamo gli stessi valori su qualità, servizio ed eccellenza. La straordinaria esperienza che offrirà Nobu Roma è ciò di cui i romani e i turisti internazionali hanno profondamente bisogno e noi tutti siamo consapevoli della grande responsabilità che ci attende verso i nostri futuri ospiti”.



Il Nobu Hotel and Restaurant Roma avrà 122 tra camere e suite, tra cui una Nobu Suite di 500 mq, uno spettacolare green-rooftop, ampi spazi per eventi privati e corporate, una cty spa e un centro fitness all’avanguardia e, naturalmente, un ristorante Nobu aperto anche per room service h24. La struttura ospiterà anche un Club lounge esclusivo per ascoltare musica internazionale.



“Roma – dichiarano Nobu Matsuhisa, Robert De Niro, e Meir Teper - è la capitale mondiale della gastronomia, uno straordinario mix di alta cultura, arti, moda e architettura storica, e di conseguenza location perfetta per il nostro brand”.