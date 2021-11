11:28

L'amministratore delegato e vicepresidente di Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer (nella foto), ha evidenziato come in Spagna non esista un progetto strategico per la ripresa e la trasformazione economica per il settore turistico.

"Sappiamo che in Spagna non ci sarà un piano per il turismo e non capiamo come mai non esista questa visione nazionale di ciò che vogliamo per il turismo" ha detto Escarrer in un intervento riportato da Hosteltur. Riguardo all'imminente arrivo dei fondi europei per il rilancio, Escarrer ha sottolineato che sono un “grande aiuto, ma bisogna guardare al lungo termine e definire il modello turistico che vuole la Spagna. Prima di parlare di Next Generation Funds, dobbiamo definire il modello turistico che vogliamo per i prossimi decenni. Dobbiamo parlare di una strategia turistica nazionale che ci permetta di ottimizzare questa dotazione nel modo più efficace", ha affermato.

In questo senso, Escarrer ha ricordato che il turismo è un soggetto i cui poteri sono delegati alle comunità autonome, quindi realizzare questa strategia comune "è molto difficile se non c'è un piano globale".



Per quanto riguarda l'arrivo dei fondi, ha delineato una strategia in tre fasi: mitigare le conseguenze a breve termine che la pandemia ha avuto su un settore molto indebolito; esaminare le debolezze strutturali, come l'obsolescenza di alcune delle destinazioni pioniere sulla costa; lavorare su altre priorità come la sostenibilità, la digitalizzazione e l'intelligence turistica, sia per le aziende che per le destinazioni.



Il dirigente di Meliá ha aggiunto che il settore ha trascorso quindici mesi a reddito zero ed è stato responsabile di oltre il 50% della decrescita del Pil nazionale. Ha anche spiegato che il turismo è il settore più lontano dai livelli pre-Covid e ha evidenziato l'impegno per l'occupazione, che ha recuperato l'87% dei posti di lavoro presenti nel 2019, mentre il ritmo della ripresa del reddito è stata pari solo al 70%.