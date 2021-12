Turismo post pandemico: come cambiare l’offerta in hotel

13:27

Stiamo vivendo una trasformazione del turismo e del modo di viaggiare, che si evolve ed espande oltre ogni confine. Il turista dell’era post-pandemica riscoprirà il valore del viaggio come occasione per uscire dalla propria comfort zone, per ripristinare le energie godendo della tranquillità di spazi aperti e del contatto con le cose semplici”. Parte da questa considerazione l’analisi di Giacomo Pini, ceo di GpStudios, nella rubrica Hotel Hub su Turismo d’Italia di dicembre.

“In questo contesto – prosegue l’esperto – diventano protagoniste le realtà della filiera del turismo, ognuna con la propria parte, ma tutte unite per creare un network capace di proporre prodotti sempre più personalizzati, in linea con le nuove preferenze e abitudini della clientela. L’obiettivo, quindi, è regalare a ciascun ospite un’esperienza unitaria e di ampio respiro, che potrà... (continua su HotelMag)