Lusso italiano, HNH raddoppia gli Almar: la new entry è il Giardino di Costanza

HNH Hospitality raddoppia i resort d’alta gamma sotto l'insegna Almar. Il gruppo alberghiero ha infatti prevista per maggio 2022 l’apertura del secondo indirizzo del brand, il siciliano Almar Giardino di Costanza Resort, a Mazara del Vallo.

“Da tempo - racconta Luca Boccato, a.d.di HNH Hospitality (nella foto) - cercavamo un nuovo Almar, sulla scorta del fortunato debutto jesolano nel 2014. Dall’Alto Adriatico al Mediterraneo, con la stessa visione e passione, daremo vita con Giardino di Costanza a un nuovo indirizzo di benessere di assoluta eccellenza e qualità di servizi”.



L’antica residenza siciliana può contare su 90 camere, che, a seguito in un parziale restyling, già nei prossimi mesi saranno trasformate in junior suite, suite e suite presidenziali dove la tradizione locale sarà rispettata e riproposta in chiave attuale. Data la sua posizione il resort è meta ideale sia per vacanze nelle vicine spiagge, sia per visite culturali ai siti archeologici di Segesta, Selinunte o Erice, oltre a settimane di benessere e percorsi enogastronomici. Tra i servizi quattro punti ristorativi, un’area ricevimenti ed eventi e una grande piscina esterna.



La risposta italiana ai grandi brand

“La nostra strategia di sviluppo multibrand con Almar Giardino di Costanza si rafforza ulteriormente - aggiunge Boccato -. Nel segmento luxury resort Almar è la nostra risposta a un’offerta dei grandi brand internazionali non orientata alla valorizzazione dei punti di forza tipici dell’ospitalità italiana”.



La seconda parte del piano di riposizionamento del resort prevede l’ampliamento e la ristrutturazione dell’attuale centro benessere, che partirà a fine 2022 e permetterà di riproporre l’ormai consolidato concept della spa ‘Almablu’ di Almar Jesolo, già premiata come eccellenza a livello europeo.