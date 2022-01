Baglioni Hotels fa tappa in Puglia: new entry la Masseria Muzza

10:16

Dopo il lancio del resort sardo a giugno dello scorso anno, quest’anno Baglioni Hotels & Resorts ha messo gli occhi sulla Puglia. Aprirà le sue porte a maggio, infatti, Il Baglioni Masseria Muzza, l’ultima new entry del gruppo: un edificio storico del XVII secolo, che rappresenta il connubio tra la semplicità dell’antica tradizione salentina e l’eccellenza dell’ospitalità di lusso italiana firmata Baglioni Hotels & Resorts.

“Ancora una volta - commenta Guido Polito, ceo Baglioni Hotels & Resorts - scegliamo di offrire ai nostri ospiti un soggiorno 5 stelle immerso nel cuore della natura. La Masseria Muzza si erge nei pressi di Otranto, vicino a una delle più belle coste del litorale salentino”.



Stile classico e lusso senza tempo

Le camere e le suite, in calce bianca e pietra a vista, sono caratterizzate da un’architettura lineare e arredi eleganti in classico stile pugliese. Dotate di ogni comfort hanno spazi riservati, come le verande esterne, alcune delle quali con vista lago.

Tra i servizi due ristoranti, una spa dotata di zona umida con piscina coperta e sauna e una sala fitness. Nel parco privato è possibile praticare yoga, jogging e trekking, ma anche mountain bike ed equitazione, oltre al golf all’Acaya Golf Club.



"Una ventata d'ottimismo"

“Anche se la pandemia, purtroppo, è ancora in corso e il comparto turistico risente ancora della crisi - conclude Polito - l'apertura di questo nuovo resort nel 2022 è una ventata di ottimismo per noi e spiana la strada per nuove e importanti sfide che Baglioni Hotels & Resorts si prepara ad affrontare con successo”.