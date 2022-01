Starhotel: l'Hotel Gabrielli di Venezia entra nella Collezione

12:25

Ancora una new entry per Starhotels che raddoppia a Venezia per Starhotels Collezione con l’ingresso dell’Hotel Gabrielli, di proprietà della famiglia Perkhofer sin dalla sua apertura nel 1856.

Situato su Riva degli Schiavoni, a breve distanza da Piazza San Marco l’Hotel Gabrielli occupa tre palazzi storici ed è composto da 69 camere e suites e da 7 appartamenti serviti. La ristrutturazione già avviata ha un valore superiore ai 20 milioni di euro. L’hotel riaprirà nell’estate del 2023 come 5 stelle.



“Se c’è una destinazione che rappresenta la grande bellezza e la resilienza dell’Italia questa è proprio Venezia - commenta Elisabetta Fabri (nella foto), presidente e a.d. di Starhotels -. Per questo, sono molto felice di annunciare l’ulteriore crescita della nostra collezione di hotel di lusso con lo storico Hotel Gabrielli, un gioiello appartenuto dal 1856 alla stessa famiglia che ora ha scelto di affidarne la gestione a Starhotels. È motivo di onore per noi essere stati selezionati tra tanti gruppi alberghieri internazionali e sono certa che daremo nuova vita alla struttura raggiungendo performance straordinarie, cosa che contraddistingue la gestione Starhotels”.