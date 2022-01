Falkensteiner si svela: “Ecco le nostre armi per crescere ancora sul mercato italiano"

16:42

Un anno all’insegna del consolidamento sul mercato italiano, ma non solo: Falkensteiner affronta il futuro con nuovi progetti, come spiega il ceo del gruppo FMTG, Otmar Michaeler (nella foto). “Il 2022 non segna solo il 65esimo compleanno di Falkensteiner - sottolinea -, ma è anche un anno in cui cercheremo di rafforzare la nostra brand awareness e consolidare il nostro posizionamento sul mercato italiano, così come lavoreremo per posizionare prodotti che di fatto hanno già una storia, ma sono stati completamente rinnovati”.

Gli assi nella manica

Il riferimento è al Falkensteiner Family Resort Lido in Alto Adige, riaperto ufficialmente il 26 novembre scorso dopo una totale ristrutturazione che lo ha innalzato alla categoria di 4 stelle superior: “Lo posizioneremo sul mercato per un target più high spender” annuncia il ceo.



Sarà invece completato nell'inverno 2022 il Falkensteiner Hotel Montafon, un hotel a 5 stelle per famiglie “caratterizzato - spiega il ceo - da una forte attenzione alla sostenibilità e alle energie rinnovabili. Ci sarà un programma educativo speciale per i nostri ospiti più giovani, in modo che possano imparare come l'elettricità viene generata dall'acqua, fare escursioni alla centrale elettrica e alle dighe, o persino conoscere nuove cose sulla protezione delle foreste e delle specie o sul cibo regionale”.



Un posizionamento nell’alto di gamma che interesserà anche altre aree del gruppo turistico: “Vediamo una domanda crescente soprattutto nel segmento premium legato alle famiglie - spiega Michaeler -. Dal momento che ci sono ancora pochi competitor nella nostra regione, abbiamo un’offerta che risulta essere unica. Ecco perché il nostro impegno è quello di rimodernare tutte le nostre strutture sul lungo periodo”.



Oltre a nuovi investimenti sul territorio italiano, il gruppo guarda anche all’estero, e non solo nel comparto alberghiero: “A Punta Skala, in Croazia, stiamo attualmente costruendo nuove ville. Falkensteiner Hotels & Residences è già il marchio di turismo numero uno nel segmento del tempo libero in Austria e ora il nostro obiettivo è quello di essere il principale gruppo ricettivo per i viaggi leisure in Europa centrale e sudorientale”.

