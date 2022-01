Ihg Hotels: 11 nuove strutture fra Spagna e Portogallo

09:21

Ihg Hotels & Resorts si espande nella Penisola Iberica.

Il Gruppo ha intenzione di aggiungere 11 nuove strutture fra Spagna e Portogallo per vari marchi tra cui Holiday Inn Express, Hotel Indigo e Staybridge Suites.

Come riporta Travelmole, la maggior parte dei nuovi acquisti dovrebbe concretizzarsi nel 2022, con altri previsti nel 2023, 2024 e 2025.

Due dei marchi Ihg - Staybridge Suites e Six Senses - debutteranno anche in Portogallo.

Willemijn Geels, vp development, Europe presso Ihg Hotels & Resorts, ha spiegato: "Sono lieto di annunciare l’espansione nella Penisola Iberica. La crescita responsabile in Europa rimane una priorità chiave nel 2022".



I nuovi acquisti seguono il recente accordo di Ihg con il partner strategico Jjw Hotels & Resorts per l'apertura di tre nuove proprietà in Portogallo entro la fine dell'anno. In Spagna le nuove aperture includono l'Holiday Inn Sant Cugat alla periferia di Barcellona, l'Holiday Inn Express Madrid Airport, lo Staybridge Suites Malaga e l'hotel Indigo Gibraltar. In Portogallo sono previsti Staybridge Suites Porto, Six Senses Lisbon e Holiday Inn Express Porto.