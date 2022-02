Sviluppo record di Marriott: 100 nuove proprietà in Asia Pacifico nel 2022

09:21

Marriott continua la sua incredibile corsa verso la crescita, annunciando l’apertura di 100 proprietà nel corso del 2022 solo nell’area Asia Pacifico, dove il gruppo aprirà quest’anno la sua millesima proprietà.

L'upper level

Marriott crescerà in tutti i suoi brand. Per quanto riguarda l’high end, Ritz-Carlton Reserve prevede di espandere il suo portafoglio nella Greater China, con il debutto della sua prima proprietà nella storica valle di Jiuzhaigou entro la fine dell'anno. Ulteriori aperture di lusso previste nel 2022 includono JW Marriott Hotel Changsha e W Macau - Studio City.



Lifestyle e leisure

I brand dedicati al lifestyle e al tempo libero vedranno la maggiore crescita, perché nel 2022 Marriott prevede che la domanda leisure superi ancora quella business. In Corea del Sud, la società prevede di portare il suo marchio JW Marriott a Jeju con l'apertura del JW Marriott Jeju Resort & Spa nel maggio 2022. L'apertura prevista di W Sydney alla fine del 2022 segnerà il terzo hotel W in Australia. Con il benessere che resta una priorità continua per molti viaggiatori, si prevede che il marchio di leader dell'azienda nel wellness, Westin Hotels & Resorts, celebrerà due nuovi debutti a Yokohama e Cam Ranh nel 2022.



Selected Service

Per quanto riguarda i brand Select Service, come Courtyard by Marriott, Fairfield by Marriott, Four Points by Sheraton, AC Hotels e Moxy Hotels, sono numerosissime le aperture previste. Four Points by Sheraton prevede di continuare la sua crescita con cinque debutti durante tutto l'anno nella Greater China, mentre Moxy Hotels prevede di continuare a condividere il suo spirito in destinazioni come Suzhou e Xi'an.

Al di fuori della Greater China, la società prevede di debuttare con il suo marchio AC Hotels in Corea con AC Hotel Seoul Gangnam e in Australia con AC Hotel Melbourne Southbank. In Giappone, Fairfield by Marriott prevede di continuare a rafforzare la sua presenza con sei nuove proprietà pianificate per l'apertura a Nara, Hokkaido e Hyogo lungo le stazioni stradali "Michi-no-Eki" volte a rivitalizzare i luoghi turistici locali del paese e le destinazioni rurali.