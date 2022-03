Constance Hotels: “Con il C Mauritius una nuova leva per il target alto”

13:22

C Mauritius è il nuovissimo hotel di fascia alta che arricchisce il panorama dell’hospitality sull’isola. Questa struttura nasce con lo spirito di donare agli ospiti un’esperienza che li possa riportare alla spensieratezza al motto di ‘Come play, Let go and Feel free!’.

Ideale per coppie, amici ma anche famiglie con figli adolescenti, C Mauritius propone una soluzione all inclusive che già in fase di lancio durante i mesi invernali è stata largamente apprezzata dal mercato italiano.



“Anche il booking in vista dell’estate è positivo - commenta Siegfried Espitalier Noel (nella foto), chief marketing officer di Constance Hotels and Resorts -. I nostri cinque mercati principali, attualmente, sono il Regno Unito, la Germania, la Francia, la Svizzera e l’Italia”.



Guardando in modo più ampio a tutto il mondo Constance Hotels, Resorts & Golf, i viaggiatori del Belpaese scelgono prevalentemente il Constance Moofushi alle Maldive, il Constance Ephelia alle Seychelles, il Constance Tsarabanjina in Madagascar e non ultimo il C Mauritius.



Le previsioni per il futuro, come commenta il cmo, promuovono le destinazioni dell’Oceano Indiano. “Gli italiani hanno ricominciato a viaggiare. Grazie al venir meno delle restrizioni e ai protocolli sanitari posti in essere dalle autorità mauriziane e da Constance Hotels, Resorts & Golf, garantiamo la massima sicurezza ai nostri ospiti”.

Gaia Guarino