Riapre il Toscana Resort Castelfalfi, tra outdoor e benessere

di Gaia Guarino

16:25

Dopo l'acquisizione da parte del mecenate indonesiano Sri Prakash Lohia, Castelfalfi riapre il Toscana Resort Castelfalfi con un'immagine tutta nuova frutto di un ambizioso piano di investimenti. L'hotel 5 stelle tornerà ad accogliere i visitatori dal 1° aprile, con un design rivisitato.

Oltre alle camere e le suite, in parte già pronte per questa stagione e altre in arrivo nel 2023, la struttura offre una spa (arricchita con un catalogo di trattamenti inediti con prodotti naturali del brand Espa) con una piscina coperta ed en plein air riscaldata, vasche idromassaggio, sauna finlandese e docce emozionali.



Tra le novità, l'Adventure Park Castelfalfi appena costruito, il Falfy Kids&Teen Club per l'intrattenimento dei giovanissimi e il campo da padel che si aggiunge al già presente campo da tennis.



Tante le attività pensate per le vacanze degli ospiti: sono oltre 50 le esperienze outdoor e indoor tra cui scegliere a partire dalle passeggiate a cavallo o in bicicletta, passando per la caccia al tartufo, le degustazioni, il tiro con l'arco, il golf con le 27 buche del Golf Club Castelfalfi e suggestivi voli in mongolfiera.