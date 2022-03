Hilton apre a Mestre l’Ambasciatori Venice Mestre, Tapestry Collection by Hilton

10:55

Hilton progetta lo sbarco di un nuovo Tapestry Collection in Italia. Dopo il Cosmopolita Hotel Rome, Tapestry Collection by Hilton, primo hotel del marchio nella Penisola che dovrebbe aprire quest’anno nella Capitale, il gruppo alberghiero ha deciso di proseguire con lo sviluppo del brand puntando su Venezia.

Nascerà dunque nel 2023 l’Ambasciatori Venice Mestre, Tapestry Collection by Hilton, grazie a un accordo di franchising siglato con Ambasciatori Srl. Su Venezia il gruppo alberghiero internazionale già opera con i brand brand Hilton Hotels and Resorts, DoubleTree by Hilton e Hilton Garden Inn.



La struttura, situata a Mestre, metterà a disposizione dei clienti 83 camere lusso, un ristorante, un bar e strutture per il fitness. Lo sbarco a Mestre, oltre che dalla vicinanza con Venezia, è stato deciso considerando la prossimità con il porto di Marghera, che dovrebbe diventare uno degli scali crocieristici principali dell’Adriatico in sostituzione di Venezia vera e propria.



Oltre a questo, Mestre è diventata una zona chiave per il business, la logistica e l'industria a Venezia e Ambasciatori Venice Mestre, Tapestry Collection by Hilton servirà anche questa domanda di viaggi d'affari con 100 metri quadrati di spazio, distribuiti in tre sale riunioni, per meeting ed eventi.