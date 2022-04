Ridurre la dipendenza dalle Ota, l'obiettivo di Geco

09:21

Geco continua a credere nel digital marketing e lo fa rafforzando il proprio dipartimento con un ulteriore risorsa. Si tratta di Chiara Bambini, specialista del settore con un'esperienza di 7 anni nel digital marketing alberghiero sia in Italia sia all'estero, che si aggiunge agli altri due membri del team.

“Il numero dei nostri clienti su questo servizio sta aumentando”, spiega Marco Fabbroni (nella foto), ceo di Geco.



“Oggi circa un terzo del fatturato dell'hotel va alla distribuzione tramite Ota”, aggiunge Fabbroni. “È un campanello d'allarme che gli albergatori non possono trascurare”.



A tendere, dunque, lo scopo è diminuire la dipendenza dalle Ota, e le tecniche di digital marketing possono realmente essere d'aiuto. Il percorso con Geco inizia nel momento in cui i presupposti di base per presentarsi sul mercato sono maturi, offrendo una gamma di servizi in base a budget e necessità del cliente.



“Continuiamo pertanto in questa direzione - conclude - puntando a far capire quanto sia importante coordinare le attività di revenue management con quelle di digital marketing”.



Gaia Guarino