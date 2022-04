16:59

Pubblicità





Ci sono imprenditori che hanno costruito in impero. E altri che lo hanno ricostruito, dopo un’operazione finanziaria che aveva portato in altre mani la loro azienda. È questo il caso di Rocco Forte.



Nella nuova puntata del podcast Ritratti, raccontiamo l’insolita vicenda di Sir Forte e di come si trovò a ricostruire pezzo per pezzo la realtà che aveva creato suo padre Charles. Con un occhio di riguardo all’Italia, una location tra le preferite di Rocco Forte, come testimoniano anche i recenti investimenti sul suo Verdura Resort.