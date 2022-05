Radisson si espande in Italia con il Radisson Individuals di Bologna

08:47

Radisson Hotel Group ha firmato un accordo con Value One per espandere in Italia e in Austria il portafoglio dei Radisson Individuals. La struttura italiana del nuovo marchio alberghiero AWA di Value One sarà a Bologna: stiamo parlando dell’AWA Hotel Bologna, a member of Radisson Individuals, un hotel di nuova costruzione appena fuori dal centro storico, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Bologna Centrale e dai principali luoghi di interesse della città.

I criteri ESG

Il nuovo albergo avrà 305 camere, un ristorante e un bar, una palestra e uno spazio di 140mq per riunioni e offrirà ai suoi ospiti anche una piscina e un lounge bar sul tetto con ampie vedute sulla città. Il tutto seguendo i criteri ESG - basso impatto ambientale, responsabilità sociale e amministrazione equa e paritetica -, con nuovi standard di sostenibilità e impatto sociale nel settore alberghiero.



“Il nostro marchio Radisson Individuals - spiega Mauro Vinci, Vice President Business Development Italy del Radisson Hotel Group - consente agli hotel di mantenere e promuovere le loro caratteristiche e personalità uniche concentrandosi su luoghi ed esperienze mentre soddisfacendo gli elevati standard di qualità e servizio che i nostri ospiti si aspettano dal Radisson Hotel Group. Siamo orgogliosi di collaborare con Value One per espandere la nostra partnership con questi nuovi progetti”.



New entry a Vienna

L’altra new entry austriaca è l’AWA Hotel Vienna, a member of Radisson Individuals, che farà parte dello sviluppo della torre Weitblick a uso misto. Con l’apertura prevista nel 2025, l'hotel sarà situato nel quartiere più sostenibile della capitale austriaca, Viertel Zwei, una zona residenziale e di uffici in crescita ideale per i viaggiatori d'affari. Oltre a 246 camere, offrirà agli ospiti un ristorante aperto tutto il giorno, una palestra e uno spazio per riunioni di 480mq.