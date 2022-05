Venezia, via libera al restyling di 13 alberghi

13:27

Il Comune di Venezia ha dato via libera alla riqualificazione e all’ampliamento di diverse strutture ricettive nella città storica. Gli interventi approvati, in termini di superficie ricettiva e numero di camere, in base alle richieste pervenute all’amministrazione, riguardano 13 hotel.

“La profonda crisi delle attività legate al turismo – spiega il testo della delibera -, determinata dalla pandemia, ha imposto di sostenere le attività esistenti, consentendo agli operatori di adeguare le proprie strutture nel tempo più breve possibile, in modo da garantire livelli competitivi dei... (continua su HotelMag)