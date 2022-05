Il futuro secondo R Collection Hotels: in vendita il suo primo Nft

16:24

Anche il Gruppo R Collection Hotels approda nel mondo del Non-Fungible Token vendendo su OpenSea il primo soggiorno NFT suo e di Takyon, una start-up affermata nel mondo del Web3, nuova era del World Wide Web basata sulla tecnologia blockchain.

Si tratta di un soggiorno Open Date al Grand Hotel Victoria by R Collection Hotels, struttura 5 stelle lusso a Menaggio, sul lago di Como. Il periodo in cui se ne può usufruire va da maggio a dicembre 2022 e il soggiorno, della durata di due notti per due persone, è in Exclusive Suite con vista lago, comprensivo di una ‘Cena Exclusive’ per due e dell’accesso alla Spa con trattamento di massaggio incluso, sempre per due persone.



Il prezzo di vendita dell’Nft è attorno ai 4mila euro e il proprietario del token, aderendo alla community Takyon, potrà fruire di opportunità sul lancio ufficiale della piattaforma Takyon, che avverrà per la fine di maggio 2022, con offerte personalizzate, sconti e omaggi tramite Crypto Airdrop. All’acquirente è garantita la possibilità di rivendere l’Nft, sempre attraverso la piattaforma Takyon, entro dicembre 2022, data ultima per usufruirne.