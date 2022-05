12:55

Arriva da citizenM, il brand di hotel affordable luxury che sta realizzando la sua prima struttura italiana a Roma, sull’isola Tiberina, la proposta di ‘costruire’ un hotel nel Metaverso.

citizenM ha infatti annunciato l'acquisizione di un sito Land in The Sandbox, il mondo virtuale parte di Animoca Brands, i cui profitti serviranno per finanziare completamente una proprietà fisica e reale, scelta e votata dai titolari di token.



Il player alberghiero metterà l’arte in primo piano, mettendo in vetrina e vendendo le future collezioni NFT commissionate a talenti in crescita nello spazio dell’arte digitale. Una volta acquistato il terreno, citizenM finanzierà la costruzione dell'hotel proprio attraverso la vendita di una collezione esclusiva di NFT, con reward del mondo reale.



Il sistema di rewarding assumerà la forma di sconti, bevande gratuite e altro con le specifiche determinate dal livello di NFT assegnato all'utente. I premi saranno riscattabili in uno dei qualsiasi hotel del portafoglio di hotel di citizenM nel mondo reale.



“Come marchio che ha sempre spinto il confine e sfidato i modelli tradizionali, la nuova avventura su The Sandbox - racconta Robin Chadha, cmo di citizenM - si adatta non solo alla strategia del nostro brand, ma anche all’impegno che abbiamo nei confronti della comunità creativa e dei nostri ospiti sia online che nel mondo reale”.