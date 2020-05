citizenM sbarca in Italia: primo hotel a Roma

08:00

Un’operazione coraggiosa, visto il periodo in cui viene compiuta. citizenM, investitore, sviluppatore e operatore olandese di hotel nel mondo con il brand omonimo, ha deciso di sbarcare in italia proprio in questi giorni con l’acquisizione, compiuta insieme a Antirion SGR, di un immobile a Roma che verrà trasformato in hotel.

La struttura, sul Lungotevere di fronte all’Isola Tiberina, costruito a fine anni Cinquanta e progettato dall’architetto Eugenio Montuori, ha una superficie complessiva di circa 7.000 mq e si sviluppa su 6 piani fuori terra e uno interrato.



L’asset sarà oggetto di riconversione e diventerà una struttura ricettiva di circa 160 camere, rappresentando la prima apertura italiana di citizenM, il brand che si contraddistingue per il concetto di affordable luxury e si rivolge ad una clientela amante del design contemporaneo, abituata alla tecnologia intelligente e alla mobilità.



“L’Italia ha un ruolo importante nella prossima fase di espansione globale di citizenM” dice Klaas van Lookeren Campagne, ceo di citizenM, che anticipa come la società dopo la partenza a Roma aprirà altre strutture sempre a Milano e ancora nella Capitale.