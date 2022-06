Risparmio energetico: i nuovi cartelli salvaspreco di Federalberghi

13:31

Federalberghi ha realizzato nuovi cartelli, che gli alberghi associati possono utilizzare per invitare la propria clientela a salvaguardare l’ambiente e a risparmiare energia attraverso alcune semplici buone prassi.

Il materiale, si legge su Hotelmag, è disponibile in due lingue (italiano e inglese) ed è realizzato in due versioni differenti, a seconda dei sistemi e programmi di risparmio energetico di cui sono dotate le camere.



Il cartello esorta gli ospiti a seguire alcune raccomandazioni, tra cui: evitare un utilizzo eccessivo dell’aria condizionata e regolare la temperatura della stanza in modo razionale; scollegare i dispositivi quando siano ricaricati; sfruttare la luce naturale riducendo il consumo di luce elettrica.



I cartelli possono essere richiesti a Federalberghi dagli associati.